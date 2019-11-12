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Рубрика: Экономика

БРИКС в цифре

С чем Россия входит в новую промышленную революцию
Текст: Денис Мантуров (министр промышленности и торговли РФ)
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8013)
13 ноября в Бразилиа открывается XI Саммит государств БРИКС - это важное мероприятие, повестка которого охватывает широкий спектр вопросов промышленного взаимодействия стран-участниц.
Денис Мантуров: В 2020 году будет одобрена обновленная Стратегия экономического партнерства БРИКС. Фото: Александр Корольков/РГ Денис Мантуров: В 2020 году будет одобрена обновленная Стратегия экономического партнерства БРИКС. Фото: Александр Корольков/РГ
Денис Мантуров: В 2020 году будет одобрена обновленная Стратегия экономического партнерства БРИКС. Фото: Александр Корольков/РГ

Сегодня перед нами стоит задача повысить глобальную конкурентоспособность и обеспечить цифровое преобразование промышленных предприятий стран БРИКС.

Фото: РИА Новости
Как и с чем российские экспортеры выходят на внешние рынки

Мировые производственные компании уже сейчас массово применяют новые технологии в своей деятельности. Объем мирового рынка технологий цифрового производства, по оценкам экспертов, к 2020 году составит более 700 миллиардов долларов, а к 2025 году может сгенерировать до 3,7 триллиона долларов в виде новых продуктов и сервисов.

С июля 2018 года профильными министерствами наших стран реализуется совместная инициатива по созданию Партнерства БРИКС по новой промышленной (цифровой) революции (PartNIR). Уже приняты программные документы, определен формат будущего сотрудничества.

Учитывая высокую важность работы, Минпромторг России вышел с инициативой включить положения по PartNIR в Стратегию экономического партнерства БРИКС как одного из ключевых направлений сотрудничества наших стран, в связи с этим ведется работа по подготовке обновленной версии документа. Планируем, что обновленная Стратегия будет одобрена лидерами стран БРИКС на саммите в 2020 году.

Фото: Photoxpress
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В рамках председательства России в объединении БРИКС в следующем году мы планируем перевести кооперацию в рамках PartNIR в практическую плоскость. Перспективными направлениями работы в рамках PartNIR мы видим сотрудничество в области цифровизации промышленности, внедрение конвергентных и природоподобных технологий в производственные процессы, а также подготовку высококвалифицированных кадров, обмен опытом, наилучшими доступными практиками и технологиями.

Еще один важный аспект - перспективы развития проектной деятельности с участием Нового банка развития (НБР) БРИКС. По состоянию на ноябрь 2019 года Советом директоров НБР одобрено 42 инвестиционных проекта на общую сумму более 11,6 миллиарда долларов, из них 13 - в Китае, 11 - в Индии, по 7 - в России и ЮАР и 4 - в Бразилии.

На различных стадиях реализации находятся еще 6 российских проектов. Минпромторг России принимает активное участие в работе по отбору возможных проектов для финансирования НБР.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Игорь Зубков

В России откроется "филиал" банка БРИКС

Текст: Роман Маркелов
Российское правительство одобрило на днях проект соглашения с банком БРИКС о размещении его Евразийского регионального центра в России. Вероятно, он начнет работать уже в начале 2020 года.

Евразийский региональный центр банка БРИКС будет сопровождать реализацию инфраструктурных проектов, сотрудничать от имени головной организации с национальными, государственными и частными структурами.

Сам банк БРИКС был создан в 2014 году, это многосторонний финансовый институт для финансирования инфраструктурных проектов в развивающихся странах. Доли между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой распределены поровну, но головной офис находится в Шанхае. Капитал банка БРИКС допускает выдачу кредитов в общей сложности максимум на 100 миллиардов долларов.

Фото: iStock
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В России банк БРИКС финансировал строительство двух небольших гидроэлектростанций в Карелии, а также выдавал кредит на развитие инфраструктуры и внедрение информационных технологий по Федеральной целевой программе развития судебной системы.

Банк БРИКС является подтверждением наличия реальной инвестиционной и финансовой кооперации между странами объединения, он выгодно дополняет инвестиционную инфраструктуру России, говорит старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. С его участием могут финансироваться проекты в водоснабжении, транспортной инфраструктуре, электроэнергетике, предлагает он.

Трубы ведут на восток

Текст: Сергей Тихонов
На страны БРИКС приходится около 40% общемирового потребления всех энергоресурсов планеты. Львиная доля его относится к традиционной энергетике. Китай и Индия по темпам прироста потребления нефти и газа (в том числе СПГ) опережают все остальные страны мира, что открывает для РФ большие перспективы для сотрудничества.

В 2018 году Китай стал крупнейшей страной - импортером нефти (464,5 млн т) и газа (124,7 млрд м3). По темпам увеличения импорта "черного золота" Поднебесная уступила первую строчку еще одной стране, входящей в БРИКС, - Индии, которая по уровню потребления нефти в мире занимает третью строчку после Китая и США.

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Россия на протяжении 10 лет наращивала экспорт нефти в Китай. С 2009 года он увеличился почти в 5 раз, достигнув в 2018 году 71,5 млн т. Достичь таких результатов удалось благодаря строительству двух веток нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) мощностью 30 и 58 млн тонн в год. Экспорт "черного золота" в Китай будет расти в дальнейшем. Уже ведутся завершающие работы по расширению пропускной способности двух веток ВСТО до 44 и 70 млн тонн в год.

С газом ситуация иная. Пока из РФ в Китай поставлялись лишь сравнительно небольшие объемы СПГ (в прошлом году 1,15 млн тонн). Однако в конце этого года должен быть введен в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири" мощностью 38 млрд м3 в год, что позволит России укрепиться на китайском рынке. Ресурсной базой для газопровода станут Чаяндинское месторождение в Якутии и Ковыктинское в Иркутской области, то есть новые центры газодобычи. Поэтому загрузка "Силы Сибири" никак не повлияет на экспортные поставки "Газпрома" в западном направлении.

Россия меняет рынки сбыта СПГ в Азии

Также в результате торговой войны Пекина и Вашингтона можно ожидать увеличения поставок на китайский рынок российского СПГ. В прошлом году Китай импортировал 54 млн тонн СПГ, из которых 2,16 млн тонн пришлось на продукт из США. В этом году рынок Поднебесной фактически оказался закрыт для американских компаний, что открывает окно возможностей для России.

Энергетический рынок Индии - один из самых привлекательных в мире. Страна очень нуждается в нефти и газе, но при этом фактически отрезана от трубопроводов. По экспорту СПГ в 2018 году Индия заняла 4-е место в мире с 22,42 млн тонн и опередила, например, все европейские страны. В сфере ТЭК у России с Индией весьма тесные связи. Индийские компании участвуют в проектах на территории РФ, например, в "Сахалин 1", а "Роснефть" владеет в Индии долей 49,13% нефтеперерабатывающего завода "Вадинар", планирует инвестировать в строительство нефтехимического предприятия и расширять сеть АЗС. Кроме того, Россия ведет работу с Индией над подписанием меморандума по реализации проекта строительства магистрального газопровода "Иран - Пакистан - Индия", одним из участников которого станет "Газпром".

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Сергей Тихонов

С прицелом на ракету

Текст: Сергей Птичкин
Ведущие страны БРИКС ведут давнее и весьма прочное военнотехническое сотрудничество с нашей страной. Руководство КНР, например, сразу после образования государства приняло решение вооружать армию только оружием, производимым в СССР.
BrahMos, разрабатывает целую линейку крылатых ракет различного базирования. Фото: AP

Китаю безвозмездно было передано множество лицензий на производство советских образцов самого современного оружия того времени на собственных предприятиях. Так что оборонная индустрия Поднебесной - в немалой степени плод наших межгосударственных отношений.

В конце ХХ века Китай стал массово выпускать военную технику собственных разработок. Однако во многих образцах без труда угадывается то, что взято за основу. Китайские бомбардировщикиракетоносцы H6K, H6H/M и H6U - усовершенствованная копия советского бомбардировщика Ту16. Даже в новейшем китайском истребителе пятого поколения J20 многие эксперты усмотрели перепевы образцов наших самолетов.

Фото: Venkat Mangudi / wikimedia.org
Крылатые ракеты "БраМос" расширят возможности индийских Су-30МКИ

Вся лучшая ракетная техника ПВО - это копии наших "Ос", "Стрел", "Игл" и С300ПМ. На базе "трехсотки", которые КНР стала закупать у нас в самом начале 1990х, создана целая линейка собственных зенитноракетных комплексов. И Пекин сейчас активно продвигает их на мировом рынке вооружений. Не отказываясь при этом от продолжения закупок российских систем. Китай первым в мире взял на вооружение наши С300ПМУ2 "Фаворит", а совсем недавно С400 "Триумф". Китай также первым в мире купил крупную партию самых современных истребителей Су35.

Индия освободилась от колониальной зависимости в 1947 году и первоначально ориентировалась на вооружение и военную технику западных образцов, прежде всего - британскую. Но уже в 1962 году был подписан исторический контракт на поставку в Индию лучших на то время истребителей МиГ21Ф13. Затем организовано лицензионное производство этих самолетов и их модификаций в самой Индии. В дальнейшем наше военнотехническое сотрудничество только развивалось.

Будущее за совместной разработкой перспективных видов оружия. Один из ярких примеров - BrahMos - лучшая крылатая ракета в своем классе

К примеру, помимо истребителей Су30МКИ Индия производит и танки Т90С, которые оказались лучшими на рубеже ХХ и ХХI веков. А совсем недавно министерство обороны Индии выдало государственному танкостроительному предприятию Heavy Vehicles Factory (HVF) в Авади контракт стоимостью около 20 тысяч кроров рупий (2,8 миллиарда долларов) на изготовление для индийской армии 464 танков Т90МС - новейшей версии "девяностых".

Специалисты "Рособоронэкспорта" считают, что будущее за совместными разработками перспективных видов оружия. Один из ярких примеров - создание совместного российскоиндийского предприятия BrahMos, разрабатывающего целую линейку крылатых ракет различного базирования. На сегодня BrahMos - лучшая крылатая ракета в своем классе.

РФ начала встречные поставки мяса в Бразилию

Текст: Алена Узбекова
В 2019 году Россия впервые в истории начала поставки говядины в Бразилию.

Это не рядовое событие, так как латиноамериканская страна сама является одним из крупнейших производителей и поставщиков говядины в мире. К тому же речь идет об экспорте премиальной говядины, которая идет на приготовление пиканьи - стейков с насыщенным мясным вкусом. "Пиканью в Бразилии любят даже больше, чем рибай (стейк из реберной части туши. - Прим. ред.), который считается наиболее популярным видом стейка в мире", - рассказал руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Фото: iStock
Из-за чумы свиней в мире растет популярность говядины

Право на поставки получили пока всего два российских предприятия. "Думаю, в 2020 году поставки премиальной говядины из России будут расти. Именно российские премиальные отруба имеют высокую цену на мировых рынках", - отмечает президент Мясного совета ЕЭП Мушег Мамиконян. В российском животноводстве запрещено использование рактопамина - стимулятора роста мышечной массы, при этом рактопамин периодически обнаруживали в бразильском мясе.

В целом 2019-й можно считать годом важных позитивных изменений в части продовольственного сотрудничества России и Бразилии, сообщили "РГ" в Россельхознадзоре. "Бразильская сторона разрешила поставки еще двум российским рыбоперерабатывающим компаниям. И сейчас на бразильский рынок продают свою продукцию 15 российских предприятий. К этому мы шли несколько лет", - рассказала советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

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