13 ноября в Бразилиа открывается XI Саммит государств БРИКС - это важное мероприятие, повестка которого охватывает широкий спектр вопросов промышленного взаимодействия стран-участниц.

Сегодня перед нами стоит задача повысить глобальную конкурентоспособность и обеспечить цифровое преобразование промышленных предприятий стран БРИКС.

Мировые производственные компании уже сейчас массово применяют новые технологии в своей деятельности. Объем мирового рынка технологий цифрового производства, по оценкам экспертов, к 2020 году составит более 700 миллиардов долларов, а к 2025 году может сгенерировать до 3,7 триллиона долларов в виде новых продуктов и сервисов.

С июля 2018 года профильными министерствами наших стран реализуется совместная инициатива по созданию Партнерства БРИКС по новой промышленной (цифровой) революции (PartNIR). Уже приняты программные документы, определен формат будущего сотрудничества.

Учитывая высокую важность работы, Минпромторг России вышел с инициативой включить положения по PartNIR в Стратегию экономического партнерства БРИКС как одного из ключевых направлений сотрудничества наших стран, в связи с этим ведется работа по подготовке обновленной версии документа. Планируем, что обновленная Стратегия будет одобрена лидерами стран БРИКС на саммите в 2020 году.

В рамках председательства России в объединении БРИКС в следующем году мы планируем перевести кооперацию в рамках PartNIR в практическую плоскость. Перспективными направлениями работы в рамках PartNIR мы видим сотрудничество в области цифровизации промышленности, внедрение конвергентных и природоподобных технологий в производственные процессы, а также подготовку высококвалифицированных кадров, обмен опытом, наилучшими доступными практиками и технологиями.

Еще один важный аспект - перспективы развития проектной деятельности с участием Нового банка развития (НБР) БРИКС. По состоянию на ноябрь 2019 года Советом директоров НБР одобрено 42 инвестиционных проекта на общую сумму более 11,6 миллиарда долларов, из них 13 - в Китае, 11 - в Индии, по 7 - в России и ЮАР и 4 - в Бразилии.

На различных стадиях реализации находятся еще 6 российских проектов. Минпромторг России принимает активное участие в работе по отбору возможных проектов для финансирования НБР.