В четырех провинциях Сирии начала патрулирование военная полиция РФ

В сирийской провинции Алеппо военная полиция РФ вместе с турецкими пограничниками провела патрулирование по маршруту Айли-Шар - Едикапа, а также еще по трем маршрутам, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. Там, по даным российских военных, отмечались нарушения режима прекращения боевых действий.

"12 ноября состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Айли-Шар - Едикапа в провинции Алеппо, - передает ТАСС слова главы Центра генерал-майора Юрия Боренкова. - Также продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса - Кабиш-Шарки в провинции Эль-Хасеке и Аджами - Авшария, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо".

Напомним, что Москва и Анкара ранее договорились о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии и с 1 ноября военные двух стран начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.