В ЕАЭС предложили создать единый механизм учета контрафакта

Единую систему учета информации о попытках сбыта контрафактной продукции предложил создать член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков. Об этом пишет сайт ЕЭК.

Выступая на форуме "Антиконтрафакт-2019" в Армении, он обратил внимание на проблему роста количества контрафактной продукции на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с каждым годом. Так, в прошлом году было выявлено 17,3 миллиона единиц контрафактной продукции, что на 54 процента больше, чем годом ранее. Продажам такой продукции и ее рекламе сегодня способствует интернет. Единая система учета информации могла бы помочь контролировать ситуацию.

"Считаем также необходимым выработать согласованные подходы для пресечения нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности в сети интернет", - заявил Тимур Жаксылыков.

Он также отметил, что для борьбы с контрафактом и нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности потребуются специалисты с нужным набором знаний. В этом противостоянии, по его мнению, должны участвовать деловые партнеры, в том числе финансовые учреждения, торговые площадки, рекламные агентства и транспортно-экспедиторские компании. "Только в результате постоянной совместной работы можно добиться успеха в будущем", - подчеркнул Тимур Жаксылыков.