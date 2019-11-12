В Эр-Рияде неизвестный с ножом напал на участников театральной постановки

Полиция Саудовской Аравии задержала неизвестного, который напал с ножом на участников музыкальной театральной постановки. Инцидент произошел в парке короля Абдаллы в Эр-Рияде.

По данным телеканала Al-Ikhbariya, размахивающий ножом мужчина выбежал на сцену во время спектакля. Прежде, чем он был задержан охраной, он успел ранить трех актеров - двух мужчин и одну женщину. Нападавший оказался гражданином одной из арабских стран, пишет РИА Новости.

Отметим, что в Саудовской Аравии только с 2018 года разрешили организовывать концерты и представления в общественных местах с участием мужчин и женщин. Этот факт очень не нравится консервативной части саудовского общества.