В Финляндии русский язык назвали вторым по важности для изучения в школе

По мнению взрослых, важнее всего для детей умение говорить по-английски. Английский назвали важным 92 процента родителей. На втором месте по степени важности идет русский язык - его выбрали 62 процента респондентов. На третьем месте с отставанием в один процент расположился шведский.

В пятерку важных вошли также немецкий, который назвали 49 процентов опрошенных, и испанский - его выбрали 31 процент. Следом идут французский и китайский языки. Еще десять процентов родителей назвали турецкий, курдский и язык жестов.

Результаты показывают, что первоклассники очень мотивированы к изучению иностранных языков, также родители считают более раннее погружение хорошей практикой. Негативные отзывы были получены только в одном из пятидесяти случаев, отмечают специалисты.