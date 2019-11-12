В Госдуме объяснили заявление Киева о готовности к снятию санкций с России

В Госдуме объяснили, что имели в виду в Киеве, говоря о снятии санкций с РФ, а также оценили шансы Украины на получении компенсации.

Ранее вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба сообщил о готовности Киева к снятию секторальных санкций с России. Если это произойдет, Украине, по его словам, необходимо получить за такое решение "максимальный уровень компенсации в любой форме".

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал украинского политика прагматичным. По его оценке, вице-премьер Украины осознает скорую перспективу отмены антироссийских санкций и заранее "начинает торговаться". Однако успеха, по его мнению, не будет. Оснований для каких-либо компенсаций нет, заявил глава комитета, комментируя эту тему в соцсетях.

- 30 сребреников от своих кураторов из США уже получил Порошенко за разрыв связей с РФ, - отметил Слуцкий.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек не верит в снятие санкций, ведь условием, по его мнению, является возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию.

- Все эти лукавые фразеологические обороты про ослабление санкционной политики - это мед в уши доверчивого населения, - сказал Бальбек, которого цитирует РИА Новости.

Он согласен, что про компенсацию Киеву в любом случае лучше забыть. Ведь "жители Крыма в 2014 году сделали свой осознанный демократический выбор в пользу России". Он посоветовал украинским властям требовать деньги с организаторов майдана.