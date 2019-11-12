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12.11.2019 16:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ижевске мужчина напал на врача скорой помощи

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ижевске 33-летний мужчина напал на врача скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

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Врача, будучи пьяным, он вызвал для своей матери, а когда тот стал осматривать женщину, начал грубить, размахивать ножом и угрожать убить. Сотрудник "скорой" попытался уйти из квартиры, но мужчина схватил его за чемодан с лекарствами. В автомобиль ему пришлось вернуться без медикаментов.

Прибывшие на место полицейские мужчину задержали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством в связи с осуществлением служебной деятельности".

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенное преступление ижевчанину грозит до пяти лет тюрьмы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск Нападения на медиков
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