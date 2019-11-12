В Ижевске мужчина напал на врача скорой помощи

В Ижевске 33-летний мужчина напал на врача скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Врача, будучи пьяным, он вызвал для своей матери, а когда тот стал осматривать женщину, начал грубить, размахивать ножом и угрожать убить. Сотрудник "скорой" попытался уйти из квартиры, но мужчина схватил его за чемодан с лекарствами. В автомобиль ему пришлось вернуться без медикаментов.

Прибывшие на место полицейские мужчину задержали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством в связи с осуществлением служебной деятельности".

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенное преступление ижевчанину грозит до пяти лет тюрьмы.