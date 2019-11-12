В Канаде уволен хоккейный эксперт, оскорбивший Евгения Кузнецова

Известный канадский хоккейный эксперт Дон Черри лишился работы на телевидении из-за слов о мигрантах. Он долгое время работал хоккейным экспертом в канадской спортивной сети Sportsnet. В субботу в эфире шоу Hockey Night in Canada, в котором 85-летний Черри выступал с 1982 года, он нелестно отозвался о мигрантах, не уважающих историю страны, в которую они приехали.

11 ноября в Канаде и других странах Британского содружества отмечается День памяти павших, символом которого является красный мак. По мнению Черри, любящего свободно выражать свои мысли, приезжие не хотят отдавать дань памяти и не хотят тратиться на цветок мака, который в эти дни украшает одежду многих жителей страны.

И хотя в речи Черри ничего криминального не было, подобная выходна не прошла бесследно - эксперту припомнили все его старые высказывания и... попросили на выход. Руководство сети поспешило извиниться перед всеми, кого задели слова Черри, сообщает TSN.

Любопытно, что Черри неоднократно оскорблял хоккеистов из России и Европы, а тех, кто часто получал сотрясение мозга и вовсе называл "тупыми". В частности, весной нынешнего года от Черри досталось российскому хоккеисту Евгению Кузнецову, который отмечает заброшенные шайбы фирменным жестом "птичка".

"Только посмотрите на этого придурка после гола. Встречаются два принципиальных соперника, а он вытворяет такую глупость. Он - настоящий придурок, своим поведением лишь вдохновил другую команду играть лучше. Никогда не делайте, как он", - сказал тогда Черри. Россиянин в долгу не остался и назвал эксперта "идиотом".

Тем временем, московское "Динамо" в Twitter уже пригласило Дона Черри поработать аналитиком на клубном ТВ.