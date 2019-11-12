В Китае 51 ребенок пострадал в результате химической атаки на детский сад

В городе Кайюань провинции Юннань на юге Китая злоумышленник проник в детский сад, разрезав проволочную ограду, и распылил вещество, вызывающее химические ожоги при попадании на кожу и слизистые оболочки.

В результате нападения пострадали 51 ребенок и трое воспитателей, причем двое получили серьезные ожоги. Об этом сообщают местные СМИ.

Полиция задержала злоумышленника. Согласно заявлениям сил правопорядка, причиной его поступка стало желание "отомстить обществу".

Это уже не первый случай нападения на детей в КНР. В начале этого года работник школы в Пекине напал на учеников, ранения получили 20 человек.