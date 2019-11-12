В Китае мужчина проник в детский сад и облил малышей щелочью

В китайском городе Кайюань (провинция Юньнань) мужчина проник на территорию детского сада и облил воспитанников едким веществом. Пострадал 51 ребенок, передает РИА Новости.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника спустя час. Им оказался 23-летний местный житель. По предварительным данным, у парня проблемы с головой. Сам задержанный заявил, что ненависть к обществу у него из-за неудач на работе и в личной жизни.

Подозреваемый купил раствор каустической соды в интернете, после чего отправился в детский сад. Чтобы попасть на территорию дошкольного учреждения, злоумышленнику пришлось срезать проволочные заграждения.