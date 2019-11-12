В Кремле назвали повод для встречи Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции могут встретиться в любой момент, если захотят. Пока что вероятны их контакты, приуроченные к церемонии завершения работ по "Турецкому потоку". Это произойдет в январе.

"Речь шла о том, что хорошим поводом для контактов будет церемония, которая ознаменует завершение всех работ по "Турецкому потоку", имеется в виду, сухопутная часть. Это по планам должно произойти в грядущем январе", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган довольно быстро согласовывают телефонные контакты, поэтому "в данном случае это может быть в любой момент".

На вопрос, могут ли лидеры провести переговоры до января, Песков ответил: "Если сочтут необходимым".