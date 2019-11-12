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12.11.2019 02:08
Рубрика: В мире

В Перу шесть человек погибли в результате падения автобуса в пропасть

Шесть человек погибли в результате ДТП с участием автобуса в Перу. Транспортное средство направлялось из Пуно в Хулиаку.

Два человека стали жертвами ДТП с участием автобуса в Перу

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего автобус вылетел с проезжей части и упал в пропасть. В полиции уже заявили, что жертв будет больше. Пока известно о 37 пострадавших. Многие находятся в тяжелом состоянии.

В салоне автобуса могли быть и туристы. Пуно часто посещают иностранцы, так как именно из этого города начинаются экскурсии по озеру Титикака, напоминает РИА Новости.

В мире Южная Америка Перу
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