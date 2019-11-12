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12.11.2019 13:40
Рубрика: Общество

В Рособрнадзоре обсуждают возможность сдачи ЕГЭ онлайн

Текст: Сергей Куксин
Фото: Мария Агранович
В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки рассматривают возможность сдачи ЕГЭ онлайн. Об этом сегодня заявил глава ведомства Сергей Кравцов на ежегодной встрече с родителями школьников.

- Мы ведем работу в этом направлении, наверное, за этим будущее: когда часть работы можно будет сдавать онлайн и, при необходимости, сдавать вторую часть письменно, - отметил Кравцов.

Фото: iStock
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По мнению руководителя Рособрнадзора, в этом есть много плюсов. Но опасностей не меньше. "Мы должны быть максимально уверены, что эта технология не будет давать сбоев", - подчеркнул Кравцов.

Поэтому ожидать, что в будущем году или через год выпускники школ смогут сдавать Единый госэкзамен онлайн, не стоит

- В ближайшие два года такую технологию точно внедрять не будем, - заверил Кравцов. - И точно будем обсуждать это с педагогами, родителями, учениками. Когда мы будем на 100 процентов уверены, что это работает, мы примем решение.

Кстати, элемент онлайна в ЕГЭ есть уже сегодня. Впервые в этом году ведомство протестировало передачу заданий Единого в пункты приема экзаменов не на дисках или флеш-картах (обычно из развозят по регионам накануне экзаменов), а через Интернет: по закрытому, зашифрованному каналу. Только одну эту технологию отрабатывали около 4 лет. Что же говорить о проведение ЕГЭ в целом.

- В следующем году в эксперименте по передаче заданий ЕГЭ через интернет примут участие более половины российских регионов, - уточнил Сергей Кравцов.

Что касается онлайн-сдачи ЕГЭ, то в следующем году будет сделан первый шаг к этому: с использованием компьютера выпускники будут сдавать информатику.

Общество Образование ЕГЭ в России РГ-Фото
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