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12.11.2019 19:22
Рубрика: Экономика

В России откроется "филиал" банка БРИКС

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8013)
Российское правительство одобрило на днях проект соглашения с банком БРИКС о размещении его Евразийского регионального центра в России. Вероятно, он начнет работать уже в начале 2020 года.

Евразийский региональный центр банка БРИКС будет сопровождать реализацию инфраструктурных проектов, сотрудничать от имени головной организации с национальными, государственными и частными структурами.

Сам банк БРИКС был создан в 2014 году, это многосторонний финансовый институт для финансирования инфраструктурных проектов в развивающихся странах. Доли между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой распределены поровну, но головной офис находится в Шанхае. Капитал банка БРИКС допускает выдачу кредитов в общей сложности максимум на 100 миллиардов долларов.

Фото: iStock
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В России банк БРИКС финансировал строительство двух небольших гидроэлектростанций в Карелии, а также выдавал кредит на развитие инфраструктуры и внедрение информационных технологий по Федеральной целевой программе развития судебной системы.

Банк БРИКС является подтверждением наличия реальной инвестиционной и финансовой кооперации между странами объединения, он выгодно дополняет инвестиционную инфраструктуру России, говорит старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. С его участием могут финансироваться проекты в водоснабжении, транспортной инфраструктуре, электроэнергетике, предлагает он.

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