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12.11.2019 13:00
Рубрика: Экономика

В России подешевела свинина

Текст: Евгений Гайва
Стоимость свинины в опте в среднем по России снизилась по сравнению с прошлым годом на 5 процентов, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

"Сейчас стоимость килограмма свинины в полутушах первой категории не поднимается выше 145 рублей за килограмм. В сопоставимый период прошлого года средний ценник, по нашим данным, был 150-148 рублей за килограмм. Снижение произошло примерно на 5 процентов", - сказала эксперт ИКАР Анна Кудрякова.

Низкие цены на свинину традиционно складываются в течение осени. К тому же объемы производства свинины увеличиваются и еще будут расти, пояснила эксперт.

Ранее глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин пояснил "РГ", что в 2019 году ожидается рост объемов производства свинины на пять процентов. К тому же идет импорт мяса из Бразилии.

Фото: Pixabay
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По данным Минсельхоза, цен производителей на свинину на 7 ноября к аналогичному периоду прошлого года снизились на 8,6 процента. Сейчас тонна этого мяса в полутушах стоит 145 тысяч рублей.

Однако в рознице снижение цен на свинину практически не заметно. По данным Росстата, в октябре этого года килограмм мяса на кости стоил в магазинах 269,4 рубля, это только на 1 процент дешевле, чем годом ранее.

На снижение цен также указывают данные нескольких крупных производителей, среди которых группа "Черкизово", "Русагро", сообщает РБК. Стоимость свинины в опте, по данным компаний, в среднем снизилась на 15 процентов.

Однако влияние на российский рынок будет оказывать ситуация с африканской чумой свиней в Китае. Из-за распространения болезни в КНР поголовье свиней может сократиться на 40 процентов. Рост спроса на мясо будет подталкивать цены вверх, отмечают эксперты.

Экономика Товары и цены Цены на продукты
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