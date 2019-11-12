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Рубрика: Экономика

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В России появится этический кодекс работы с данными
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8013)
Этический кодекс работы с данными будет подписан на "Неделе Российского Интернета" (RIW), которая пройдет 12-13 декабря в Москве.

Документ разработали Институт развития интернета (ИРИ) и Ассоциация больших данных. Следить за соблюдением заложенных в него принципов будет специально созданный совет, сообщила президент ассоциации Анна Серебряникова на пресс-конференции, посвященной старту RIW. "Бизнес впервые сам выступил с инициативой ввести саморегулирование и взять на себя дополнительные обязательства", - уточнила она.

Фото: Twitter / Roscomnadzor
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Как пояснили "РГ" в ИРИ, документ предполагает создание свода отраслевых стандартов профессионального и этического поведения, реестра добросовестных участников, а также "Белой книги" - базы лучших практик работы с данными. Его содержание будет впервые обнародовано на RIW.

"Неделя Российского Интернета" проводится ежегодно с 2008 года. В этом году акцент будет сделан на обсуждении вопросов, влияющих на развитие цифровой экономики. По словам Сергея Плуготаренко, директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (один из основных организаторов RIW), на форуме выступят около 500 спикеров.

Деловая программа будет посвящена вопросам развития суперсервисов для оказания госуслуг населению, внедрения искусственного интеллекта, информационной безопасности, подготовке кадров для цифровой экономики. "Она будет насыщена новостями, дискуссиями и аналитикой. Поскольку в 2019 году форум впервые пройдёт в условиях цифровой трансформации российского общества, приоритеты, заложенные в нацпроекте "Цифровая экономика", будут учтены в первую очередь", - подчеркнул Плуготаренко.

На форуме также состоится вручение премии Рунета и выставка Internet Expo.

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"Надо отдать должное организаторам RIW - форум трансформируется вместе с отраслью. Ежегодно в его повестку входят самые актуальные темы и тренды, принимаются важные для отрасли решения", - сказал председатель Комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

В этом году RIW станет площадкой для выстраивания диалога между IT-отраслью и государством. "Мы сделали особый акцент на GR (анг. government relations. - Прим. ред.) - взаимодействие участников рынка и органов власти", - отметил Плуготаренко.

Форум посетят около 5 тысяч участников из числа представителей бизнеса, добавил он.

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