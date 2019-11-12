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Рубрика: Общество
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В России пройдет "Словарный урок"

Текст: Елена Кухтенкова
Стало известно, как пройдет всероссийский праздник День словаря. Среди мероприятий - занятия для учителей "Словарный урок" и одноименный конкурс педагогического мастерства, - сообщает сайт деньсловаря.рф. Эксперты расскажут о практическом использовании словарей школьниками.

Семинар пройдет на базе Института русского языка имени Владимира Виноградова РАН. В течение двух дней российские лексикографы, деятели культуры и представители системы образования будут рассматривать вопросы формирования словарного фонда, его влияния на подрастающее поколение, а также постараются определить место лексикографических материалов не только на книжной полке или Сети, но и в жизни каждого жителя страны.

Фото: iStock
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Участников ждет не только живая научная дискуссия ученых о словарной культуре, но и обсуждение механизма практического применения словарей в образовательном процессе.

Современные технологии и новые формы коммуникации позволяют вовлекать школьников в критическое осмысление работы с любыми видами информации, в том и со словарями. К слову, в рамках проведения Дня словаря пройдет конкурс видеосюжетов для школьников "Живой словарь". Во всех творческих соревнованиях можно будет принять участие дистанционно, пройдя регистрацию на сайте деньсловаря.рф в разделе "Всероссийский семинар".

Справка "РГ"

День словаря отмечают 22 ноября в день рождения великого российского лексикографа Владимира Даля. Его "Толковый словарь живого великорусского языка" до сих называют одним из самых известных словарей в мире.

Общество Образование
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