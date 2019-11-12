Причиной обострения ситуация стала ликвидация израильскими военными в Газе Бахаа Абу аль-Ата - командира северного крыла "Исламского джихада", по приказу которого радикалы обстреливали пограничный город Сдерот. Полковник в отставке Янив Рохов, много лет работавший в аналитическом отделе министерства обороны Израиля, в беседе с "РГ" обратил внимание на тот факт, что "Исламский джихад" сумел накопить огромное количество ракет модернизированных конструкций и имеет возможность обстреливать значительную часть израильской территории, включая Тель-Авив и ближайшие к нему города.
Территория Израиля разделена на 1500 районов, именуемых "оповещательными". Это означает, что в каждом из них в случае угрозы попадания ракеты раздается сигнал "цева адом" - "воздушная тревога". Но у жителей Сдерота и Ашкелона есть всего 15, максимум 20 секунд от момента начала воздушной тревоги, чтобы спрятаться в укрытии. Поэтому в стране отменены занятия в школах и университетах, расположенных южнее Тель-Авива. Детские сады также закрыты. В связи с ракетными обстрелами в Тель-Авиве закрыт для посетителей торговый центр "Дизенгоф", а власти рекомендовали закрыть и отделения банков.