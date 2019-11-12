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Рубрика: В мире

Ракеты из Газы

В Израиле закрылись школы и магазины
Текст: Захар Гельман (Тель-Авив)
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8013)
В секторе Газа резко обострилась обстановка. Израильские военные начали удары по объектам палестинской группировки "Исламский джихад" (запрещена в РФ) после того, как ее боевики выпустили по Израилю 50 ракет, из которых 20 были уничтожены системой "Железный купол". Остальные упали на открытой местности, не причинив вреда.

Причиной обострения ситуация стала ликвидация израильскими военными в Газе Бахаа Абу аль-Ата - командира северного крыла "Исламского джихада", по приказу которого радикалы обстреливали пограничный город Сдерот. Полковник в отставке Янив Рохов, много лет работавший в аналитическом отделе министерства обороны Израиля, в беседе с "РГ" обратил внимание на тот факт, что "Исламский джихад" сумел накопить огромное количество ракет модернизированных конструкций и имеет возможность обстреливать значительную часть израильской территории, включая Тель-Авив и ближайшие к нему города.

При взрыве в сирийской Ракке погибли восемь человек

Территория Израиля разделена на 1500 районов, именуемых "оповещательными". Это означает, что в каждом из них в случае угрозы попадания ракеты раздается сигнал "цева адом" - "воздушная тревога". Но у жителей Сдерота и Ашкелона есть всего 15, максимум 20 секунд от момента начала воздушной тревоги, чтобы спрятаться в укрытии. Поэтому в стране отменены занятия в школах и университетах, расположенных южнее Тель-Авива. Детские сады также закрыты. В связи с ракетными обстрелами в Тель-Авиве закрыт для посетителей торговый центр "Дизенгоф", а власти рекомендовали закрыть и отделения банков.

В мире Ближний Восток Израиль
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