В сирийском Алеппо при разрыве снаряда погибла девочка

В Сирии жертвой взрыва реактивного снаряда стала 6-летняя девочка. Трагический инцидент произошел в районе Сайф-Эд-Даула в сирийском Алеппо. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в республике Юрий Боренков.

Как уточнил генерал-майор, обстрел жилого района из реактивной системы залпового огня кустарного производства в понедельник вечером, 11 ноября, вели боевики запрещенной в РФ террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам".

"В результате разрыва реактивного снаряда повреждена крыша многоквартирного жилого дома и разрушена жилая комната", - сказал Боренков. Именно в этой комнате и погиб ребенок.