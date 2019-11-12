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12.11.2019 23:12
Рубрика: В мире

В сирийском Алеппо при разрыве снаряда погибла девочка

В Сирии жертвой взрыва реактивного снаряда стала 6-летняя девочка. Трагический инцидент произошел в районе Сайф-Эд-Даула в сирийском Алеппо. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в республике Юрий Боренков.

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Как уточнил генерал-майор, обстрел жилого района из реактивной системы залпового огня кустарного производства в понедельник вечером, 11 ноября, вели боевики запрещенной в РФ террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам".

"В результате разрыва реактивного снаряда повреждена крыша многоквартирного жилого дома и разрушена жилая комната", - сказал Боренков. Именно в этой комнате и погиб ребенок.

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