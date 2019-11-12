В США госпитализирован экс-президент Джимми Картер

Экс-президент США Джимми Картер, которому сейчас 95 лет, был доставлен в больницу с повышенным внутричерепным давлением.

Как сообщает РИА Новости, в медицинском учреждении при университете Эмори в штате Джорджия, бывшему американскому лидеру оказывают всю необходимую в таких ситуациях помощь. В частности, будет проведена процедура по снижению давления. Причиной недуга стали падения Картера.

В этом году он уже попадал в больницу с переломом таза. Также экс-президент ломал шейку бедра. Ранее у Картера был диагностирован рак мозга. Политик прошел успешное лечение.