Утром в среду на американских телеканалах стартует главное политическое шоу года. В комитете по разведке Палаты представителей США состоятся первые публичные слушания по расследованию об импичменте президента Дональда Трампа. Свидетелем на них выступит поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор, который ранее за закрытыми дверями уже дал резонансные показания против Трампа. До этого все слушания по делу, которое Демократическая партия запустила в конце сентября, проходили только в закрытом режиме, а общественность узнавала о них через утечки в прессе.

Теперь политическая драма развернется в прямом эфире. Согласно статистике, процесс слушаний по импичменту Ричарда Никсона в 1974 году в той или иной мере смотрели почти 80 процентов американцев. Предстоящий публичный этап может стать ключевым для ответа на вопрос, быть или не быть импичменту Трампа, поскольку из слушаний американцы наконец смогут самостоятельно сделать выводы о справедливости тех обвинений, которые выдвигают против главы Белого дома.

Эксперты в один голос подчеркивают, что особенно важна эта часть процесса для Демократической партии, добивающейся импичмента. Ей необходимо переламывать сложившуюся ситуацию, иначе добиться своего демократы не смогут. Контроль над нижней палатой позволил им запустить процесс, но чтобы довести его до конца и выселить Трампа из резиденции на Пенсильвания авеню, нужно гораздо больше. Для этого импичмент должны поддержать 67 из 100 членов верхней палаты, где большинство у союзников Трампа. У демократов в сенате всего 48 мандатов, поэтому им необходимо переманивать на свою сторону сенаторов-республиканцев. Но до тех пор, пока Трампа массово поддерживают рядовые избиратели, симпатизирующие республиканцам, никакого бегства союзников от него не будет.

На основании уже полученных показаний свидетелей демократы уверены, что докажут американцам вину Трампа. На их взгляд, она состоит в том, что президент США якобы требовал от Киева в обмен на военную помощь начать антикоррупционное расследование против компании Burisma Holdings, где работал Хантер Байден - сын бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который собирается бросить вызов Трампу на выборах 2020 года. Но республиканцы пока отрицают сам факт такого торга. И даже те из них, кто признает, что торг был, поводом для импичмента это не считают.

Публичная фаза процесса предопределит, быть импичменту Трампа или нет

По данным авторитетного статистического ресурса Five Thirty Eight, 48 процентов американцев поддерживают импичмент, а 45 процентов выступают против. Но гораздо важнее, что, несмотря на все "улики" против Трампа, которые демократы уже опубликовали, подавляющее большинство рядовых консерваторов (85-90 процентов) стоят на стороне президента. Если демократы не представят новых и крайне убедительных для общественности улик, то, как заявил глава сенаторов-республиканцев Митч Макконнелл, Трамп "вне опасности".

Впрочем, даже частичного успеха может быть достаточно для того, чтобы Демпартия добилась своего другим путем. Второй и не менее эффективный способ - победить Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года. Даже если процесс по импичменту не увенчается успехом, он может посеять сомнения среди сторонников Трампа и тем самым сократить его поддержку на грядущих выборах.