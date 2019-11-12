Валентина Матвиенко призвала защитить детей в интернете

Сенаторы изучат опыт крупных компаний по созданию социальных проектов, особое внимание - защите детей, которые оказались в сложной ситуации дома или в школе. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с женщинами - лидерами корпоративной благотворительности.

Сами представительницы бизнеса не считают свою деятельность благотворительной. "Внутри компании мы называем это социальными инвестициями", - сказала Ирина Ефремова-Гарт из IBM. А по словам председателя правления Объединенной металлургической компании (ОМК) Натальи Ереминой, один рубль социальных инвестиций компании дает эффект на 3,5 рубля. С конкретным проектом пришла в Совфед Александра Бабкина, руководитель социальных проектов Mail.Ru Group. Накануне компания предложила объявить 11 ноября днем борьбы с кибербуллингом в России, а теперь обращается с просьбой о помощи к сенаторам для противодействия этому злу в реальной жизни. "Мы провели исследование, согласно которому 50 процентов населения нашей страны сталкиваются с травлей в интернете. Необходимо стимулировать общественное обсуждение этой проблемы", - считает Бабкина. "Травля в интернете не имеет ни краев, ни берегов", - считает Матвиенко. По ее словам, это наносит психологическую травму детям, и потом ребенок с этой психологической травмой всю жизнь живет. "Действительно, нужно думать по программам в школе. А если сделаете программу в интернете и предложите такие возможные форматы, это было бы большим вкладом в моральное и нравственное оздоровление общества", - добавила спикер.

50 процентов населения нашей страны сталкиваются с травлей в интернете

Еще одно предложение по "детской теме" есть у компании Amway, которая совместно с институтом развития семейных форм устройства разработала программу "С любовью к детям", направленную на снижение числа изъятий детей из семей. По словам управляющего директора Amway в России Ирины Меньшиковой, цель проекта - собрать вместе представителей органов соцзащиты, школ приемных родителей, учителей, школьных психологов и в интегративном режиме дать им возможность "понять, что чувствует ребенок, когда его забирают от родителей, научиться не осуждать семью, а строить с ней партнерство". "Тема очень актуальна, нам надо уходить от этих "нафталинных" форматов работы с семьей, от простых решений, когда чуть что - изымают ребенка. Это исключительная и крайняя мера", - отметила глава Совфеда. Она обещала собрать все наработки крупного бизнеса для дальнейшего использования. "Мы подумаем, как создать банк данных таких интересных практик и сделать его общедоступным", - сказала Матвиенко.