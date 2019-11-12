"Вашингтон" уступил "Аризоне", несмотря на дубль Кузнецова

"Вашингтон" не смог продлить победную серию в матче против "Аризоны". Несмотря на голы Евгения Кузнецова, "столичные" уступили в серии буллитов.

К матчу против "Аризоны" хоккеисты "Вашингтона" подошли, имея в активе серию из шести подряд побед. "Койоты" же потерпели три поражения кряду, но это не помешало Клэйтону Келлеру вывести "Аризону" вперед в первом периоде.

Дебют во второй 20-минутке поверг поклонников "Вашингтона" в шок. Прошло всего 45 секунд, а "койоты" уже вели в счете 3:0. Кристиан Фишер и Майкл Грабнер сумели дважды пробить российского стража ворот "Кэпиталз" Илью Самсонова.

И тут о себе снова напомнили российские лидеры "Вашингтона". Игра у капитана команды Александра Овечкина не слишком получалась, но эстафету у старшего товарища перехватил Евгений Кузнецов. В середине второго периода он отыграл одну шайбу, а в начале третьего игрового отрезка оформил дубль. Уйти от поражения "столичные" смогли лишь на последних минутах после гола Ти Джея Оши, который оказался самым расторопным перед воротами "Аризоны".

Увы, но в серии буллитов "Вашингтон" все же уступил - 2:3.

Капитан "Вашингтона" Овечкин в этой встрече отметился лишь голевой передачей, набрав 23-е очко в сезоне. Страж ворот команды Илья Самсонов отметился 32-мя отраженными бросками.