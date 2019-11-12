Видео: Российские бейсджамперы спрыгнули с небоскреба в центре Пусана

Два российских бейсджампера (любители прыжков со зданий, мостов, антенн и пр. - прим.ред.) устроили переполох в южнокорейском Пусане, совершив днем прыжок с парашютом с крыши 155-метрового небоскреба. Как выяснилось, прыгают они таким образом в Пусане уже не в первый раз. Полиция ведет расследование.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на представителей корейской полиции и случайных свидетелей, инцидент произошел днем в воскресенье, 10 ноября, в популярном среди туристов районе Хэундэ Пусана. Два туриста, которые являются гражданами России, без разрешения забрались на крышу 42-этажного отеля высотой 155 метров и один за другим спрыгнули вниз. Судя по всему, это были профессиональные бейсджамперы: парашюты у них успешно раскрылись и, пролетев над крышами нескольких зданий, парашютисты спокойно приземлились в районе полотна старой железной дороги, которая проходит недалеко от станции Хэундэ.

Как выяснилось, это уже не первый случай, когда любители адреналина так развлекаются в Пусане в районе Хэундэ. По словам местных жителей, те же парашютисты прыгали с местных небоскребов в последние дни несколько раз, приземлившись один раз на крыше торгового центра. Свои подвиги россияне выкладывают в соцсетях, снимая все это на видеокамеру.

Получив соответствующие сообщения от местных граждан, полиция Пусана начала расследование и установила, что спортсмены остановились на несколько дней в одном из гестхаусов в Пусане. По мнению стражей порядка, окончательной целью бейсджамперов является прыжок с крыши самого высокого небоскреба Пусана - жилого комплекса LCT, который состоит из трех башен. Комплекс расположен прямо на побережье пляжа Хэундэ, главная башня состоит из 101 этажа и составляет 411 метров в высоту. Строение должно быть введено в строй к концу этого года. Парашютисты ждут момента открытия, чтобы "распечатать" высотку - так предполагают в полиции Пусана.