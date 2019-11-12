Военные РФ и Турции провели четвертое совместное патрулирование в Сирии

Четвертый совместный патруль военной полиции РФ и пограничной службы Турции завершил совместный монтироинг нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России.

Маршрут начинался от населенного пункта Шейрек. Военные преодолели около 80 километров за два часа, проинспектировав обстановку в сирийских селениях. Затем военнослужащие вернулись в исходный пункт, пишет РИА Новости.

По данным военного ведомства, в состав патруля вошли около 50 военнослужащих двух стран и восемь единиц военной техники: "БТР-80", российские бронеавтомобили "Тигр" и турецкие "Kirpi", а также беспилотник "Орлан-10" военной полиции РФ.

Ранее вертолеты армейской авиации России приступили к патрулированию северных провинций Сирии. Полеты проводятся ежедневно. "Выполняются группами вертолетов в составе пар на высоте 50-60 метров", - рассказал военный вертолетчик Дмитрий Иванов. По его словам, основная задача воздушного патруля заключается в обеспечении безопасности и сопровождение колонн военной полиции.