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Рубрика: Власть

Военные РФ и Турции провели четвертое совместное патрулирование в Сирии

Фото: AP Photo/Sergei Grits Фото: AP Photo/Sergei Grits
Фото: AP Photo/Sergei Grits

Четвертый совместный патруль военной полиции РФ и пограничной службы Турции завершил совместный монтироинг нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России.

Фото: RT
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Маршрут начинался от населенного пункта Шейрек. Военные преодолели около 80 километров за два часа, проинспектировав обстановку в сирийских селениях. Затем военнослужащие вернулись в исходный пункт, пишет РИА Новости.

По данным военного ведомства, в состав патруля вошли около 50 военнослужащих двух стран и восемь единиц военной техники: "БТР-80", российские бронеавтомобили "Тигр" и турецкие "Kirpi", а также беспилотник "Орлан-10" военной полиции РФ.

Ранее вертолеты армейской авиации России приступили к патрулированию северных провинций Сирии. Полеты проводятся ежедневно. "Выполняются группами вертолетов в составе пар на высоте 50-60 метров", - рассказал военный вертолетчик Дмитрий Иванов. По его словам, основная задача воздушного патруля заключается в обеспечении безопасности и сопровождение колонн военной полиции.

Власть Безопасность Армия В мире Ближний Восток Сирия В мире Ближний Восток Турция Правительство Минобороны Военная операция РФ в Сирии
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