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12.11.2019 14:28
Рубрика: Общество

Врачи открыли свойства витамина D, помогающие бороться с меланомой

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Витамин D оказывает влияние на поведение клеток меланомы, делая их менее агрессивными. Таков результат исследования ученых из университета Лидса (Великобритания), опубликованного на днях в журнале Cancer Research.

Витамин D влияет на передачу сигналов в клетках меланомы, что способствует замедлению их роста - по крайней мере, такой эффект наблюдали британские исследователи в лабораторных условиях. Агрессивность клеток рака кожи у подопытных мышей не только была уменьшена с помощью витамина D, но и удалось предотвратить распространение (метастазирование) рака в легкие животных.

Фото: pixabay.com
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Воздействие на молекулы ДНК осуществляется с помощью так называемых рецепторов витамина D (VDR), которые позволяют витамину связываться с поверхностью клетки. Рецепторы витамина D широко представлены в организме и обнаружены во многих органах и тканях, включая кишечник, почки, кости, мозг, сердце, поджелудочную и паращитовидные железы. Дефицит витамина может вызвать проблемы роста клеток органов и способствовать развитию раковых заболеваний.

Задачей команды профессора Джулии Ньютон-Бишоп было узнать, какие процессы регулируются витамином D в клетках меланомы и что происходит при его недостатке.

Исследовательская группа наблюдала за активностью гена, ответственного за образование VDR в меланоме у 703 человек (без метастазных клеток) и 353 человек, у которых уже пошли метастазы. Им важно было выяснить, связано ли количество VDR в клетках меланомы с генетическими изменениями, которые происходят, когда опухоль становится агрессивнее. Одновременно шли эксперименты на мышах: ученые проверяли, влияет ли количество VDR на способность рака распространяться в организме.

Оказалось: чем меньше VDR, тем быстрее растет опухоль, тем больше она метастазирует и тем ниже активность генов, которые позволяют иммунной системе бороться с раковыми клетками. Особенно тех генов, которые контролируют сигнальный путь Wnt/β-катенин, отвечающих за различные биологические процессы в клетке.

Фото: iStock
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А у мышей обнаружилось следующее: увеличение количества VDR в клетках меланомы снижает активность сигнального пути Wnt/β-катенин, что замедляло рост меланомы. При этом ученые заметили, что рак реже распространяется на легкие.

"После многих лет исследований мы наконец выяснили, как витамин D и VDR влияют на поведение клеток меланомы. Эта часть головоломки поможет нам лучше понять процесс роста и распространения опухоли, и мы надеемся найти новые пути для ее контроля, - говорит профессор Ньютон-Бишоп. - И хотя витамин D сам по себе не лечит рак, мы смогли понять, как он усиливает эффект иммунотерапии".

По мнению Мартина Ледвика из института исследования рака Великобритании (Cancer Research UK), результаты показали, насколько "важен витамин D для здоровья мышц и костей, поэтому следует обращать внимание на его уровень и вовремя устранить возможный дефицит, особенно зимой".

Тем не менее, врачи всячески обращаются к населению и подчеркивают - самолечение недопустимо,за консультацией необходимо обратиться к медикам.

Общество Наука Онкология: как победить рак
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