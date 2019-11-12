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12.11.2019 07:56
Рубрика: Общество

Врач-диетолог рассказала о возможном вреде картофеля и моркови

Текст: Руслан Мельников
Популярные и полезные для здорового человека корнеплоды в некоторых случаях могут нанести вред организму. Речь, в частности, идет о картофеле, моркови и редьке.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, людям с болезнями желудочно-кишечного тракта нужно осторожно относиться к сырым и особенно острым корнеплодам. Проблемой может оказаться содержащаяся в них клетчатка, которая усиливает несварение и может стать причиной боли. А, например, у вареного картофеля и моркови повышается гликемический индекс, что следует учитывать тем, кто страдает от сахарного диабета.

Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости
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"У кого есть лишний вес или проблемы с сахаром - будьте осторожны с вареными корнеплодами. Но вы можете слегка пассировать морковь: проблем такой овощ не принесет, а бета-каротин усвоится лучше", - советует диетолог.

При этом Елена Соломатина отмечает, что запеченный картофель является источником калия, снижает артериальное давление, уменьшает отеки и благотворно воздействует на сердце.

Эксперт рекомендует питаться с учетом заболеваний, от которых страдает человек. Например, та же клетчатка, содержащаяся в сырых корнеплодах, поможет очистить организм от токсинов, эндотоксинов и холестерина.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России Медицина и здоровое питание
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