Пленум Верховного суда РФ подготовил проект постановления, разъясняющего правила принудительной госпитализации больных туберкулезом. Такие дела можно будет рассматривать заочно или в режиме видео-конференц-связи. А больных, отказавшихся лечь в больницу добровольно, могут заставить оплачивать судебные расходы.

Как отметила судья Верховного суда РФ Ольга Николаева, важно не только лечить тех, кто уже заболел, но и предотвращать заражение других. Для этого можно применять принудительную госпитализацию через суд - с помощью административного дела. По ее словам, количество таких административных дел растет.

"По данным Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, за полгода принято 693 решения о госпитализации граждан в туберкулезный диспансер в недобровольном порядке, - сообщил "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Сохранение и укрепление здоровья граждан является обязанностью государства, закрепленной в Основном законе. Процедура принудительной госпитализации гражданина должна соблюдать баланс между защитой общества и защитой прав отдельного гражданина. Подготовленные разъяснения пленума Верховного суда РФ направлены на совершенствование практики в данном вопросе".

Иск подается прокуратурой или больницей в том случае, если заразный больной уклоняется от лечения.