Новости

Электровнедорожник Mustang можно будет зарядить за считанные минуты 19:46
Джимми Картер перенес операцию в 95 лет 19:42
Игрок "Локомотива" и сборной Португалии Жоау Мариу выбыл до конца года 19:35
Airbus покажет первый прототип электрического гоночного самолета 19:28
Под Омском две фуры загорелись после столкновения 19:27
В Твери ликвидирован пожар в историческом жилом доме 19:27
"Газпром экспорт" увеличивает срок контрактов на спотовые поставки 19:21
Задержанному по делу об угрозах судьям предъявлено обвинение 19:21
В Госдуме объяснили заявление Киева о готовности к снятию санкций с России 19:19
Лавров: США стремятся создать квазигосударство на восточном берегу Евфрата 19:16
Kia опубликовала фото нового седана Optima 19:11
В Крым приехала делегация из 20 иностранных журналистов 19:05
Рэпер Bad Azz умер в тюрьме 19:03
Mitsubishi представила внедорожник-минивэн с клиренсом 225 мм 18:49
Американская гимнастка скончалась после падения на тренировке 18:31
В Хабаровске пассажир отказался покидать самолет 18:30
В Венеции затопило вход в собор Святого Марка 18:29
Пензенская область увеличит поставки товаров в Беларусь 18:21
Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года 18:19
Наталья Бочкарева рассказала о причинах своего молчания после скандала 18:19
В Музее Победы построят железнодорожный вокзал 18:18
Нурмагомедов назвал своих кумиров в спорте 18:15
Вышел трейлер спасенного фанатами фильма про ежика Соника 18:04
В Британии проблему электромобилей решили средством авиастроения 18:02
Минск передал артефакты австрийских жертв концлагеря "Тростинец" 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
12.11.2019 18:51
Рубрика: Происшествия

Пропишут лечение

Суды смогут заочно отправлять в больницу опасных туберкулезников
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8013)
Пленум Верховного суда РФ подготовил проект постановления, разъясняющего правила принудительной госпитализации больных туберкулезом. Такие дела можно будет рассматривать заочно или в режиме видео-конференц-связи. А больных, отказавшихся лечь в больницу добровольно, могут заставить оплачивать судебные расходы.

Как отметила судья Верховного суда РФ Ольга Николаева, важно не только лечить тех, кто уже заболел, но и предотвращать заражение других. Для этого можно применять принудительную госпитализацию через суд - с помощью административного дела. По ее словам, количество таких административных дел растет.

Фото: iStock
Уральские ученые синтезировали вещество для борьбы с туберкулезом

"По данным Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, за полгода принято 693 решения о госпитализации граждан в туберкулезный диспансер в недобровольном порядке, - сообщил "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Сохранение и укрепление здоровья граждан является обязанностью государства, закрепленной в Основном законе. Процедура принудительной госпитализации гражданина должна соблюдать баланс между защитой общества и защитой прав отдельного гражданина. Подготовленные разъяснения пленума Верховного суда РФ направлены на совершенствование практики в данном вопросе".

Иск подается прокуратурой или больницей в том случае, если заразный больной уклоняется от лечения.

Происшествия Правосудие Суд Общество Здоровье Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле оценили предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Немецкая компания: "Северный поток-2" будет завершен до конца года
Лавров в шутку пообещал "решить проблему" с выборами в США
Появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю