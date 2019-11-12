Выпускники смогут сдать обязательный ЕГЭ по пяти иностранным языкам

Вопрос про обязательные экзамены по иностранному языку в 9 и 11 классах стал самым популярным на ежегодной встрече руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова с родителями школьников.

Глава ведомства заверил - в ОГЭ, который ребята сдают после 9 класса, обязательного экзамена по иностранному языку не планируется.

- Правила, которые действуют сейчас для выпускников девятых классов, на мой взгляд, оптимальны: два обязательных экзамена - русский и математика и два - по выбору, в том числе, иностранный язык.

А вот в ЕГЭ в соответствии со стандартами с 2022 года вводится обязательный иностранный. Вопреки слухам, сдавать можно будет не только английский, но и еще четыре языка - испанский, французский, немецкий и китайский. Последний, кстати, новичок в этой компании: в этом году выпускники школ впервые получили возможность сдавать его по выбору.

- Важно, что в экзамене будет не только письменная, но и устная часть, - отметил Кравцов. - Хочется, чтобы наши ребята умели не только читать, но и общаться на языке.

По словам Кравцова, скорее всего, обязательный экзамен по иностранному языку, также как и математику, разделят на два уровня - базовый и профильный.