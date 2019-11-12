Вышел первый русский трейлер нового "Скуби-Ду!"

На YouTube-канале WBRussia обнародован первый локализованный трейлер полнометражного мультфильма "Скуби-Ду!" (Scoob!), очередной главы разлапистой франшизы. Персонажи которой - пожалуй, одни из наиболее узнаваемых в индустрии.

Фильм-приквел с маркировкой "6+" предложит постоять у истоков "начала величайшей мистической истории невероятной команды".

Здесь у нас рассказ о Скуби-Ду и Mystery Inc., которые объединяются с другими персонажами мира Hanna-Barbera - дабы спасти всё сущее от планов неугомонно злобного Дика Дастардли.

И обратите внимание на русскую озвучку - те самые голоса, что многим буквально знакомы с детства.

Меж тем в оригинале на озвучке поработали Фрэнк Уэлкер - Скуби-Ду, Уилл Форте - Шэгги, Аманда Сейфрид - Дафна, Зак Эфрон - Фред, Джина Родригес - Велма, Марк Уолберг - Синий Сокол и Джейсон Айзекс - Дик Дастардли.

Режиссер - Тони Червоне, ветеран серии, обильно трудившийся в том числе на "Томе и Джерри".

В кино - с 14 мая.