Новости

Режиссер "Шазама!" экранизирует комикс ужасов 16:01
СМИ: госпитализирована вдова Муслима Магомаева Тамара Синявская 15:53
В Москве госпитализирован актер из "Ночного дозора" Игорь Савочкин 15:45
Актеру Филиппу Смоктуновскому понадобилась помощь врачей 15:23
"Ford против Ferrari": "Форсаж" здорового человека 11.11.2019

Вышел первый русский трейлер нового "Скуби-Ду!"

Новости
    12.11.2019, 15:32
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ WBRussia Фото: youtube.com/ WBRussia
Фото: youtube.com/ WBRussia

На YouTube-канале WBRussia обнародован первый локализованный трейлер полнометражного мультфильма "Скуби-Ду!" (Scoob!), очередной главы разлапистой франшизы. Персонажи которой - пожалуй, одни из наиболее узнаваемых в индустрии.

Фильм-приквел с маркировкой "6+" предложит постоять у истоков "начала величайшей мистической истории невероятной команды".

Здесь у нас рассказ о Скуби-Ду и Mystery Inc., которые объединяются с другими персонажами мира Hanna-Barbera - дабы спасти всё сущее от планов неугомонно злобного Дика Дастардли.

И обратите внимание на русскую озвучку - те самые голоса, что многим буквально знакомы с детства.

Меж тем в оригинале на озвучке поработали Фрэнк Уэлкер - Скуби-Ду, Уилл Форте - Шэгги, Аманда Сейфрид - Дафна, Зак Эфрон - Фред, Джина Родригес - Велма, Марк Уолберг - Синий Сокол и Джейсон Айзекс - Дик Дастардли.

Режиссер - Тони Червоне, ветеран серии, обильно трудившийся в том числе на "Томе и Джерри".

В кино - с 14 мая.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умер режиссер, сценарист сериала "Закон и порядок" Роман Хрущ 11.11.2019
Американцы назвали любимые фильмы, сериалы и актеров 2019 года 11.11.2019
Лучшая подруга Уитни Хьюстон написала сенсационные мемуары 11.11.2019
Фото: Бена Аффлека засекли с новой подругой 11.11.2019
⧣ США
Фото: youtube.com/ Adult Swim
Четвертый сезон "Рика и Морти" обзавелся заставкой 09.11.2019
Эминем рассказал, как его спас Элтон Джон 08.11.2019
Фото: новую девушку Киану Ривза перепутали с 74-летней Хелен Миррен 08.11.2019
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер исторической драмы о декабристах "Союз спасения" 08.11.2019
Вышел русский трейлер нового мультфильма Pixar "Душа" 08.11.2019
Вышел трейлер "Человека-невидимки" с Элизабет Мосс в главной роли 08.11.2019
⧣ комедия
Фото: kinopoisk.ru
Вышел второй трейлер новых "Плохих парней" 06.11.2019
Шварценеггер признался, что подставил Сталлоне 05.11.2019
У пластмассовой вилки из "Истории игрушек" появится свое телешоу 05.11.2019