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12.11.2019 15:03
Рубрика: Власть

Законопроект о пресечении полетов дронов прошел второе чтение

Текст: Татьяна Замахина
Силовые ведомства получат полномочия пресекать полеты беспилотников, находящихся в воздухе незаконно, в том числе сбивать их. Законопроект прошел второе чтение.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Количество полетов беспилотников в воздушном пространстве России неуклонно растет. Однако дроны не так уж безобидны - все активнее их берут на вооружение террористы и экстремисты. Новый закон, считают депутаты, поможет защитить жизнь и здоровье граждан.
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Новые полномочия получат МВД России, Росгвардия, ФСБ России, ФСО России и Служба внешней разведки. Правоохранительные органы смогут имеющимися средствами менять траекторию полета беспилотника без его повреждения. Если дрон создает опасность для жизни и здоровья граждан, важных государственных объектов и т.п., стражи порядка получат право пресекать полет беспилотника - принудительно сажать и - при невозможности - уничтожать. Последнее - именно крайний случай, подчеркнули в Госдуме.

Как ранее заявлял глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, нововведения не предусматривают новых запретов или ограничений на использование беспилотников, и действующих порядок использования воздушного пространства никто менять не собирается. "Главная цель нашего законопроекта - сделать массовое использование беспилотников максимально безопасным", - заверил Пискарев, который стал одним из авторов инициативы.

По его словам, нововведения особенно актуальны при проведении культурно-массовых мероприятий, при обеспечении безопасности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры.

По данным Госдумы, небезопасные полеты беспилотников в последнее время участились. Об этом свидетельствуют, например, сообщения МЧС России из зоны действия чрезвычайной ситуации в Иркутской области. Тогда экипажи вертолетов МЧС и Минобороны, участвующих в спасении людей, неоднократно сообщали об опасных сближениях с запущенными в воздух без разрешения устройствами.

Фото: Андрей Махонин/ТАСС
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Особое беспокойство у депутатов вызывает опыт кустарного производства и использования дронов террористами и в целом преступным сообществом. Как подчеркнул зампред профильного комитета Александр Хинштейн, беспилотники все чаще используются для доставки оружия, взрывчатки, отравляющих веществ.

Как подтвердил Думе замглавы Росгвардии Олег Борукаев, незаконное использование дронов в настоящее время в России приобрело "лавинообразный характер", а их применение на массовых мероприятиях создает угрозу для безопасности. Он также уточнил, что над охраняемыми объектами против дронов-нарушителей целесообразнее использовать оружие.

Поправки к основному чтению концептуально не изменили законопроект. Однако при последующем рассмотрении в число ведомств, которых касается законопроект, может войти Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Для этого документ могут вернуть во второе чтение перед окончательным принятием, объяснил Хинштейн.

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