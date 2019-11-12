Жертвами циклона "Булбул" в Бангладеш стали 26 человек

Более 20 жителей республики Бангладеш погибли в результате непогоды. На регион обрушился мощный циклон "Булбул".

Упавшие из-за сильного ветра деревья травмировали немало людей. Есть и утонувшие, пишет РИА Новости. Стихия повредила около 100 тысяч домов на юге страны. В прибрежных районах оказались затоплены около 3 тысяч гектаров пахотных земель.

Кроме того, ураганный ветер повредил вышки сотовой связи и линии электропередачи.

В конце прошлой недели этот же тропический циклон испортил погоду на северо-востоке Индии. Там погибли 10 человек, свыше 60 тысяч домов полностью разрушены.