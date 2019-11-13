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Рубрика: В мире

Экс-губернатор Южной Каролины вышел из президентской гонки в США

Республиканец Марк Сэнфорд. Фото: AP Photo/Elise Amendola Республиканец Марк Сэнфорд. Фото: AP Photo/Elise Amendola
Республиканец Марк Сэнфорд. Фото: AP Photo/Elise Amendola

В США бывший губернатор штата Южная Каролина республиканец Марк Сэнфорд выбыл из президентской гонки. Он приостановил свою кампанию, поскольку из-за импичмента президента Дональда Трампа стало "невозможно выполнить нашу задачу, которая состояла в том, чтобы в рамках данной президентской гонки обсуждали вопросы, касающиеся госдолга, дефицита и госрасходов".

Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Ранее экс-губернатор уже говорил о том, что пока не будет закрыт вопрос с импичментом, у Республиканской партии вряд ли получится начать серьезный диалог о чем-либо, пишет ТАСС.

В начале сентября Сэнфорд обещал, что будет соперничать с Трампом за выдвижение кандидатом на выборах от Республиканской партии. Однако, по данным СМИ, у экс-губернатора не было шансов на победу. Сэнфорду так и не удалось заручиться серьезной поддержкой избирателей - его рейтинг не превышал 2%.

Напомним, 59-е выборы президента США пройдут третьего ноября будущего года. Съезд Демократической партии состоится с 13 по 16 июля в Милуоки (штат Висконсин). На нем будет выдвинут кандидат, который станет соперником Трампа в борьбе за пост президента США. Республиканцы соберутся на свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

В мире США Выборы президента США-2020
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