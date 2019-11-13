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Рубрика: Происшествия

Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу

Текст: Наталья Козлова

Бывшему сотруднику полиции экс-полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко перед отправкой в места лишения свободы строгого режима присвоили статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Эта сугубо внутриведомственная градация осужденных нужна для того, чтобы охрана понимала, как себя вести с заключенным - смотреть внимательно или не очень. О присвоении статуса Захарченко СМИ рассказала его защита, объяснив попутно, что подобная отметка в материалах на заключенного означает ужесточение контроля и другие ограничения. По словам адвоката это сделано правоохранителями из мести.

Напомним, что недавно Мосгорсуд снизил до 12 лет и 6 месяцев 13-летний срок, назначенный Дмитрию Захарченко.

Кстати, статус "опасного" заключенному перед отправкой из следственного изолятора в колонию присваивает комиссия "Лефортово", руководствуясь ведомственной инструкцией "по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы". Комиссия поставила полковника "на профилактический учет как склонного к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов, а также к совершению побега".

Происшествия Правосудие Суд Дело о миллиардах полковника Захарченко
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