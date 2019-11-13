Китай хочет построить сеть национальных парков на Тибетском плато

На Тибетском плато, одном из самых отдаленных мест в мире, наблюдается строительный бум. Окруженный самыми высокими в мире горными хребтами, регион, давно известный как "крыша мира", в настоящее время находится в программе модернизации Китая, отмеченной увеличением количества небоскребов и расширением высокоскоростных железнодорожных линий.

Китайское правительство также хочет разработать собственную версию Йеллустоуна на Тибетском плато - по подобию системы национальных парков в США, сообщает Associated Press.

В августе политики и ученые из Китая, США и других стран собрались в Синине, столице провинции Цинхай, чтобы обсудить планы Китая по созданию единой системы парков с четкими стандартами для защиты экосистем.

За последние 40 лет экономика страны переживала бурный рост, но в настоящее время приоритеты расширяются и включают сохранение ключевых природных ресурсов, говорит Чжу Чуньцюань, представитель Китая в Международном союзе охраны природы. По его словам, очень важно как можно скорее определить места, экосистемы и другие природные объекты для их защиты.