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Рубрика: В мире

Кота-хулигана изолировали в приюте в США

Текст: Максим Макарычев

"Мятежного кота-хулигана" изолировали в приюте для кошек в Техасе, сообщает CNN. Теперь Квитли стал настоящей звездой интернета.

Шестилетний кот стал новым любимцем в Сети благодаря его постоянным попыткам освободить себя и остальных своих кошачьих братьев из приюта "Спасателей животных" в Хьюстоне.

Фото: AP / Christophe Ena
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Фотографии озлобленного кота, помещенного в "одиночку" расходятся в интернете. Пользователи выражают поддержку Квилти, критикуя администрацию заведения. Последняя в ответ говорит о том, что он является очень трудным котом.

В течение последних нескольких месяцев Квилти неоднократно выпускал своих собратьев в комнате приюта для кошек. По словам представителя заведения Дженифер Хопкинс, после его прибытия дверь в комнату для кошек она постоянно продолжала таинственно открываться.

"Мы приходили утром и должны были собрать всех 15 кошек, у которых был побег из камеры ночью", - сказала она CNN.

Просмотр видеозаписей показал, что виновником был Квилти, который вскакивал и тянул ручку на двери, открывая ее. Он родился в 2012 году и, как и остальная часть его помета, был назван в честь персонажа из романа Владимира Набокова "Лолита".

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