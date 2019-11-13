Ковальчук выведен из состава "Лос-Анджелеса"

Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
По данным Фридмана, "Кингс" разрешат россиянину принимать участие в тренировках, но на лед в официальных матчах он выходить не будет.
В нынешнем сезоне Ковальчук провел за "королей" 17 матчей, в которых набрал девять очков. Это четвертый результат в команде. Россиянин забросил три шайбы и отдал шесть голевых передач. А вот коэффициент полезности у Ковальчука худший в команде - "минус 10". С другой стороны, у ведущего защитника Дрю Даути этот показатель "всего" "минус девять", но его никто не отстранял от игр.
Ковальчук в 2018 году подписал контракт на три года. За это время он заработает без малого 19 миллионов долларов. В прошлом сезоне Ковальчук также пропустил около 20 матчей, а за сезон набрал 34 очка (16 шайб + 18 передач). Коэффициент полезности был и вовсе ужасным - "минус 26".
Болельщики "королей" предлагают обменять россиянина, а также намекают, что ему пора завершить карьеру. Но олимпийский чемпион 2018 года пока не говорил о желании повесить коньки на гвоздь.
There is word this afternoon that LA has informed Ilya Kovalchuk he will be out of the lineup for the foreseeable future. He is welcome to practice with the club, but he will not be playing. Obviously, more details as they occur.— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) 12 ноября 2019 г.