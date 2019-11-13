Новости

Медики перечислили привычки, которые резко увеличивают вес 07:45
Ковальчук выведен из состава "Лос-Анджелеса" 07:38
Детей, вывезенных хабаровчанином из Швеции, устроили в школу и детсад 07:30
Украинский политик рассказал о трех нарушенных Зеленским обещаниях 07:08
В Кабуле два человека погибли при взрыве у здания МВД 07:07
Запасы топлива на Колыме скоро закончатся 07:03
Жителя Камчатки осудили за призыв к экстремизму 06:55
Взрыв прогремел у полицейского участка в Индонезии 06:48
Госдеп призвал госслужащих США и их семьи покинуть Боливию 06:17
В Приморье пошел под суд обвиняемый в обрушении моста водитель 06:06
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова 06:05
В Приамурье выявлено коровье бешенство 06:03
Авиация РФ начала расширять территории патрулирования в Сирии 05:53
Трамп предложил Турции торговую сделку и решение вопроса санкций из-за С-400 05:08
Депутат Госдумы оценил слова Порошенко о возвращении Крыма Украине 05:03
На фрегате ТОФ "Маршал Шапошников" начался финальный этап модернизации 04:59
На Камчатке боевые пловцы "захватили" подводных диверсантов 04:50
Сенатор Аньес взяла на себя обязанности президента Боливии 04:32
Арктический воздух из Сибири принес в США рекордные холода 04:32
Клинтон рассказала о попытках заставить ее участвовать в выборах-2020 04:09
Моралес рассказал о готовящемся на него покушении 04:08
Участник акции протеста погиб в пригороде Бейрута 03:37
В Минобороны назвали дату поступления в войска новой огнеметной системы ТОС-2 03:24
Лайнер Saudi Arabian Airlines экстренно сел в Канаде 02:56
Трамп продлил режим санкций за распространение оружия массового уничтожения 02:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
13.11.2019 07:38
Рубрика: Спорт

Ковальчук выведен из состава "Лос-Анджелеса"

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Фото: AP Photo/Julio Cortez Фото: AP Photo/Julio Cortez
Фото: AP Photo/Julio Cortez

Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.

Овечкин обошел Кросби по очкам в НХЛ

По данным Фридмана, "Кингс" разрешат россиянину принимать участие в тренировках, но на лед в официальных матчах он выходить не будет.

В нынешнем сезоне Ковальчук провел за "королей" 17 матчей, в которых набрал девять очков. Это четвертый результат в команде. Россиянин забросил три шайбы и отдал шесть голевых передач. А вот коэффициент полезности у Ковальчука худший в команде - "минус 10". С другой стороны, у ведущего защитника Дрю Даути этот показатель "всего" "минус девять", но его никто не отстранял от игр.

В Канаде уволен хоккейный эксперт, оскорбивший Евгения Кузнецова

Ковальчук в 2018 году подписал контракт на три года. За это время он заработает без малого 19 миллионов долларов. В прошлом сезоне Ковальчук также пропустил около 20 матчей, а за сезон набрал 34 очка (16 шайб + 18 передач). Коэффициент полезности был и вовсе ужасным - "минус 26".

Болельщики "королей" предлагают обменять россиянина, а также намекают, что ему пора завершить карьеру. Но олимпийский чемпион 2018 года пока не говорил о желании повесить коньки на гвоздь.

Спорт Хоккей Спорт Хоккей Игроки и тренеры
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Украинский политик рассказал о трех нарушенных Зеленским обещаниях
Сенатор Аньес взяла на себя обязанности президента Боливии
Трамп предложил Турции торговую сделку и решение вопроса санкций из-за С-400
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа