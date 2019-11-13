Ковальчук выведен из состава "Лос-Анджелеса"

Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.

Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.

По данным Фридмана, "Кингс" разрешат россиянину принимать участие в тренировках, но на лед в официальных матчах он выходить не будет.

В нынешнем сезоне Ковальчук провел за "королей" 17 матчей, в которых набрал девять очков. Это четвертый результат в команде. Россиянин забросил три шайбы и отдал шесть голевых передач. А вот коэффициент полезности у Ковальчука худший в команде - "минус 10". С другой стороны, у ведущего защитника Дрю Даути этот показатель "всего" "минус девять", но его никто не отстранял от игр.

Ковальчук в 2018 году подписал контракт на три года. За это время он заработает без малого 19 миллионов долларов. В прошлом сезоне Ковальчук также пропустил около 20 матчей, а за сезон набрал 34 очка (16 шайб + 18 передач). Коэффициент полезности был и вовсе ужасным - "минус 26".

Болельщики "королей" предлагают обменять россиянина, а также намекают, что ему пора завершить карьеру. Но олимпийский чемпион 2018 года пока не говорил о желании повесить коньки на гвоздь.