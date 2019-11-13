Латвии не хватает денег на обустройство границы с Россией

На обустройство границы с Россией Латвии не хватает 9 миллионов евро, заявило республиканское МВД в представленном на заседании правительства докладе. В распоряжение ведомства поступило лишь 11% от нужной суммы, говорится в документе.

"Обустройство пограничной полосы на всей 283-километровой границе Латвии с Россией является приоритетом национального и европейского уровня, но из необходимых 10,293 миллиона евро выделено до сих пор только 1,158 миллиона евро, то есть 11% от суммы", - передает РИА Новости фрагменты доклада МВД.

В министерстве выразили надежду, что необходимые средства поступят уже в ближайшее время. На настоящий момент на граница на 33 километрах оборудована патрульная тропа и на 24,9 километра построен забор.