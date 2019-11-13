Ученые показали катастрофическое таяние "последней ледяной зоны" Земли

Американский географический союз выпустил видео о том, как изменялась площадь ледяного покрова Арктики с 1984 по 2018 годы. За 35 лет она сократилась более чем на 33 процента. При этом выяснилось, что самый старый и толстый лед Арктики исчезает в два раза быстрее, чем на остальной территории Северного Ледовитого океана, сообщает Science.

Осталось только два участка, где ледовая зона не тает практически круглый год - это участок к северу от Гренландии и еще одна полоса в 1300 километрах к западу вдоль самых северных островов Канады.

Ученые называют его "последней ледяной зоной" Земли. Толщина льда в этих регионах достигает четырех метров. Однако сейчас выяснилось, что ледовый слой в них тает в два раза быстрее, чем где-либо еще в Северном Ледовитом океане. Эти области могут стать последними "гетто" многих северных животных, для которых морской лед жизненно необходим. Например, для белых медведей, моржей и нарвалов.

Но еще страшнее прогноз на будущее. Эффект "скрытой теплоты" уже в полную мощь угрожает земному климату в том виде, в котором мы его знали, предупреждают многие исследователи.

Чтобы растопить лед в воде, требуется почти в 80 раз больше энергии, чем для нагрева воды на один градус. Получается, как только лед растает и станет жидкой водой, она будет нагреваться в 80 раз быстрее. И начнется экстремально резкий нагрев Северного Ледовитого океана, со всеми вытекающими из этого последствиями.