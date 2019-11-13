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13.11.2019 07:45
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Медики перечислили привычки, которые резко увеличивают вес

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Зарубежные диетологи рассказали, какие изменения необходимо внести в рацион, чтобы не набирать вес. Одна из самых вредных пищевых привычек - употребление еды перед компьютером или телевизором.

Фото: iStock
Ученые назвали еще одну опасность позднего ужина

Из-за невнимания к пище люди часто переедают. Если есть медленно, наслаждаясь каждым кусочком блюда, то насыщение приходит быстрее и человек дольше остается сытым, считают специалисты.

Они напомнили, что пройдет не менее 20 минут после еды, прежде чем ваш мозг отреагирует на сигнал о том, что желудок полон. Если вы едите слишком быстро, то есть риск получить массу ненужных калорий до того момента, когда соответствующий сигнал будет отправлен в мозг.

Также важно не перебарщивать с размером порции. Даже если вы едите здоровую пищу. Например, легко набрать вес на гречке, если есть ее чашками, - крупа достаточно калорийная.

Диетологи не рекомендуют периодически садиться на разного рода причудливые диеты, из-за которых человек чаще срывается на фастфуд и прочую вредную еду.

- Просто придерживайтесь сбалансированного питания. За основу можно взять принципы средиземноморской диеты, - отметили диетологи.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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