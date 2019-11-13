МИД РФ: Неправильно раздувать истерию из-за частиц урана на объекте в Иране

Неправильно раздувать политическую истерию из-за информации о частицах урана, обнаруженных на незаявленном иранском объекте. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы считаем, что сейчас вокруг обнаружения частиц антропогенно измененного урана на объекте в Туркузабаде начинать раздувать политическую истерию неправильно, это отражение линии на общее преднамеренное осложнение обстановки вокруг Ирана и в Персидском заливе в целом", - цитирует Рябкова РИА Новости.

Он также добавил, что Россия, в свою очередь, предлагает конкретные пути, разрешения сложившейся ситуации. В Москве также полагают, что секретариат МАГАТЭ и Тегеран должны получить возможность все прояснить, тем более что за многолетнюю историю МАГАТЭ у некоторых стран возникали аналогичные и даже более серьезные ситуации, которые при этом решались спокойно, подчеркнул Рябков.

По его словам, сейчас некоторые стороны пытаются спекулировать на новой информации об уране на иранском объекте. В качестве примера дипломат назвал заявление евротройки на министерском уровне, где этой теме "придается определенное звучание".

Напомним, что ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад МАГАТЭ сообщило об обнаружении частицы урана на неназванном иранском объекте, о котором ранее не сообщалось. При этом, как свидетельствуют источники агентства, инспекторы МАГАТЭ весной брали пробы в районе Туркузабад в Тегеране.