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13.11.2019 09:17
Рубрика: В мире

МИД: РФ приветствует решение Мексики предоставить Моралесу убежище

Текст: Диана Ковалева
Россия приветствует решение мексиканских властей предоставить политическое убежище бывшему президенту Боливии Эво Моралесу. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ситуация развивалась очень динамично, мы не просто наблюдали за происходящим, мы оценивали, анализировали последствия тех или иных действий. То, что правительство Мексики приняло это решение, конечно же, воспринимается нами с большим уважением", - цитирует Рябкова РИА Новости.

Что ждет бывшего президента Боливии

Напомним, что ранее Моралес, управлявший страной в течение 14 лет, объявил о своей отставке после беседы с военными, которые попросили его решиться на такой шаг, чтобы ослабить напряжение в сотрясаемой митингами и беспорядками стране. Позже Моралес назвал произошедшее государственным переворотом, такое же мнение выразили власти Аргентины, Мексики, Венесуэлы и Кубы. В итоге Моралес покинул страну на мексиканском военном борте. Руководство Мексики предоставило ему политическое убежище.

Вскоре после этого временные обязанности президента взяла на себя оппозиционный сенатор Жанин Аньес, что Моралес назвал "коварным ударом" по Боливии.

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