Компания Dean Foods пожаловалась на снижение потребления молока, которое продолжается на протяжении десятилетий, благодаря чему жители США обратились к таким альтернативам, как содовая, соки и миндальное молоко.

Компания из Далласа заявила, что может продать себя "Молочным Фермерам Америки", маркетинговому кооперативу, принадлежащему тысячам фермеров. В холдинге работают 16 000 человек и 60 перерабатывающих предприятий по всей стране. Ежедневно на дорогах США передвигается 8000 авторефрижераторов с молоком. Ее финансирование со стороны кредиторов составило около 850 миллионов долларов.

С 1975 года количество потребляемого жидкого молока на душу населения в США упало более чем на 40 процентов. Растущее разнообразие напитков, отмечают эксперты, включая чаи и газированные напитки, также негативно сказывается на потреблении молока. Также есть протеиновые батончики, йогурты и другие готовые завтраки, которые заменяют американцам утреннюю миску каши.

В последнее время проблемы со здоровьем и благополучием животных также внесли свой вклад, так как все больше покупателей ищут немолочные альтернативы. Например, по данным экспертов Nielsen, продажи овсяного молока в США выросли на 636 процентов и составили более 52 миллионов долларов за последний год. Продажи коровьего молока снизились на 2,4 процента за тот же период.

Впрочем, не все молочные продукты пострадали. Например, потребление сливочного масла и сыра в США выросло с 1996 года.