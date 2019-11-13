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Рубрика: Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Текст: Ольга Игнатова
Все погодные неприятности второй половины нынешней недели сосредоточатся на азиатской территории страны, а также на севере и северо-востоке. Местных жителей погода будет испытывать на прочность холодами и метелями.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.

Фото: Александр Корольков/РГ
Почему синоптики пообещали теплую зиму

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель. На юге Алтайского края ветер почти штормовой. На севере Республики Алтай сильный снег. От Омска до предгорий Алтая ночью местами температура будет понижаться до минус 30 градусов и ниже. Днем минус 8-15 градусов. В Свердловской области и на юге Тюменской области ночью местами до минус 25 и днем минус 8-13 градусов. На севере Иркутской области по ночам до минус 40 градусов, днем минус 9-14 градусов.

13 ноября на северо-востоке Архангельской области будет идти сильный снег и образуется гололед. В Пермском крае сильные осадки - снег и мокрый снег. Отложение мокрого снега и гололед. 13 и 14 ноября аномально холодно в Ненецком автономном округе и Республике Коми. Днем там минус 8-13, а ночью до минус 29 градусов.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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На севере Архангельской области, севере Карелии, в Республике Коми и Мурманской области уже намело 25-30 сантиметровые сугробы, которые не растают до весны.

А вот в центре европейской территории, в том числе и в Москве, синоптики пока снега не ждут. Хотя температура будет уже не такой высокой , как в начале недели. Положительная аномалия температуры все равно сохранится, но если в начале недели отклонение от нормы середины ноября было на 7-8 градусов, то к концу недели будет выше нормы градуса на 4. Ночью возможны слабые заморозки. Но так как осадков не ожидается, гололедицы тоже можно не опасаться. В центре пока стоит устойчивый антициклон, блокирующий затоки арктического воздуха. 13 ноября в Москве днем 4-6 тепла при южном ветре. 14 и 15 ноября переменная облачность, ночью ноль - плюс 2, днем плюс 4-6 градусов. 16 и 17 ноября ночью минус 1-плюс 4, днем 1-6 тепла. Ветер по-прежнему сохранится южных направлений. Из-за этого погода будет оставаться довольно комфортной.

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