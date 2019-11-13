Нурмагомедов может провести бой против Фергюсона весной в России

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова заявил, что бой между россиянином и Тони Фергюсоном может пройти в России весной 2020 года.

Как заявил ТАСС менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов, идут разговоры о проведении в России номерного турнира UFC, главным событием которого стал бы поединок между чемпионом организации Нурмагомедовым и американцем Тони Фнргюсоном. Планируется, что турнир пройдет весной 2020 года.

Предыдущий бой Нурмагомедов провел 7 сентября в Абу-Даби, добившись победы над Дастином Порье.