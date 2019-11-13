Проливные дожди затопили более 80% территории Венеции

В Венеции уровень воды поднялся до отметки в 183 см, затоплено более 80% территории города. "Мы переживаем настоящую катастрофу, и ущерба не избежать", - отметил мэр Венеции Луиджи Бруньяро.

Администрация готовится объявить чрезвычайное положение, сообщает агентство АНСА. По его данным, площадь Святого Марка полностью затоплена, здесь уровень воды превысил метр. Подтоплен и одноименный собор. Жителям рекомендовано не выходить на улицу, пишет ТАСС.

Самый высокий уровень воды регистрировался в Венеции в 1966 году - 190 см, при том что критическим считается уровень в 130 см. Тогда были затоплены не только Венеция, но и другие итальянские города, включая Флоренцию.