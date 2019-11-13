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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Московском зоопарке родился птенец редкого сероспинного трубача

Фото: mos.ru Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

В столичном зоосаде пополнение - пара краснокнижных сероспинных трубачей, привезенных год назад в Москву из Южной Америки, обзавелась потомством. Сейчас птенец находится под наблюдением орнитологов.

"Родители птенца вели себя достаточно беспокойно еще на этапе насиживания яйца. Чтобы они по неосторожности не разбили его, сотрудники зоопарка забрали яйцо в инкубатор, где спустя пару недель и вылупился маленький трубач", - цитирует агентство "Москва" представителей зоопарка.

Сейчас малышу уже месяц, он весит 350 граммов. По словам специалистов зоосада, с ним проводят постоянные развивающие тренинги, кормят специальными зерновыми минеральными добавками. Понаблюдать за птенцом можно в правом крыле "Дома птиц" - там он живет по соседству с туканами токо и казуарами.

Фото: iStock
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Самец и самка сероспинного трубача появились в Московском зоопарке в ноябре 2018 года. По словам орнитологов, период адаптации к новым условиям занял довольно продолжительное время - трубачи начинали паниковать и хлопать крыльями при любом незнакомом звуке. Орнитологам приходилось передвигаться по вольеру медленно, на корточках. "Постепенно они привыкли и друг к другу, сформировав пару", - цитирует РИА Новости слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Сероспинный трубач занесен в Международную Красную книгу как близкий к уязвимому вид. Орнитологи отмечают, что прирученные трубачи очень привязаны к человеку, из-за повадок их даже сравнивают с собаками - они могут выполнять команды и даже защищать свою территорию. Именно поэтому жители латиноамериканских стран нередко держат их в качестве домашних птиц.

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