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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Две тысячи добрых людей

IX съезд РПЦ по социальному служению проходит в Москве
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8013)
Планку и значимость IX Общецерковного съезда по социальному служению поднял патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В послании к его участникам он заметил, что "в совершении добрых дел и проявляется вера".
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Эти слова - маркер и оценка крупнейшего в стране форума по социальным вопросам, которые давно взяла под свою опеку РПЦ. В последние десятилетия стремительно развиваются основные направления ее социального служения РПЦ - помощь семьям и женщинам в кризисной ситуации, поддержка людей с ограниченными возможностями, забота о бездомных, реабилитация нарко- и алкозависимых.

Причем, по данным ВЦИОМ, церковь берется либо за заведомо проигрышные в глазах общественного мнения проекты - помощи алко- (поддержка 3,2 процента) и наркозависимым (поддержка 2 проц.) либо за проекты, которые убыточны - сооружение хосписов.

РПЦ не сможет поминать имя Александрийского патриарха во время богослужений

- Примером на пользу ближних является открытие более 100 центров гуманитарной помощи, в которых люди не только получают одежду и продукты питания, но и, что самое главное, чувствуют доброту, - заявил патриарх Кирилл.

На съезде говорилось и о том, что за последние три года РПЦ открыто свыше 100 новых центров гуманитарной помощи. Сегодня работают 190 таких центров и 69 приютов для женщин и детей. Моральную, материальную и юридическую помощь в них получили свыше 1 миллиона человек.

Ключевыми темами форума стали профилактика абортов и поддержка многодетных семей, кризисная помощь одиноким женщинам с детьми, вопросы помощи зависимым, инвалидам, бездомным.

Всего в Русской православной церки работают 4500 социальных учреждений и центров помощи

В ходе съезда также будет объявлен победитель Всероссийского конкурса помощи бездомным имени Надежды Монетовой. Участники конкурса организовывают для бездомных людей пункты питания и обогрева, предоставляют социальную и юридическую помощь. Кроме того, проекты номинантов оказывают доврачебные консультации, помогают избавиться от алкогольной зависимости, а главное - найти работу.

То есть они социализируют бездомных, возвращая их к нормальной жизни.

Особое внимание на форуме уделяют теме поддержки людей в хосписах и больницах.

Досье "РГ"

Русская православная церковь - один из крупнейших организаторов благотворительной помощи в стране. Всего в РПЦ более 4500 социальных учреждений, проектов и инициатив, среди которых свыше 300 сестричеств милосердия, 69 приютов для беременных женщин и матерей с детьми, свыше 180 центров гуманитарной помощи, более 60 приютов сестринского ухода за одинокими пожилыми, более 400 проектов помощи людям с инвалидностью, более 300 церковных центров помощи наркозависимым, более 90 православных приютов для бездомных.

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