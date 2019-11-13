Детей, вывезенных хабаровчанином из Швеции, устроили в школу и детсад

Власти Хабаровского края помогли Денис Лисову, вывезшему своих детей из Швеции, устроить их в детский сад и школу. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Виктория Трегубенко.

Дочери Лисова пошли в образовательные учреждения Мирненского сельского поселения, в состав которого входит село Скворцово. Именно там, у родственников, сейчас проживает семья. В правительстве региона, как и обещали, будут помогать хабаровчанам с оформлением необходимых документов и пособий.

Напомним, Денис Лисов с детьми прилетел в Хабаровск из Москвы в субботу. Но прежде чем попасть в Россию, семья преодолела много преград. Лисов с женой и дочерьми проживали в Швеции. В 2017 году супруга мужчины попала в больницу с психическим заболеванием. Власти Швеции решили, что россиянин, находившийся в стране нелегально, не сможет сам воспитывать трех детей, и отдали их в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана.

Лисов в апреле 2019 года забрал девочек и на пароме прибыл в Польшу. Из Варшавы мужчина планировал вылететь в Москву, но польские пограничники задержали семью. Выяснилось, что девочки объявлены в розыск, а родной отец якобы похитил их из приемной семьи. Адвокаты смогли добиться справедливости. В начале ноября Лисин с 12-летней Софией, шестилетней Серафимой и четырехлетней Алисой вернулся в Россию.