Новости

Медики перечислили привычки, которые резко увеличивают вес 07:45
Ковальчук выведен из состава "Лос-Анджелеса" 07:38
Детей, вывезенных хабаровчанином из Швеции, устроили в школу и детсад 07:30
Украинский политик рассказал о трех нарушенных Зеленским обещаниях 07:08
В Кабуле два человека погибли при взрыве у здания МВД 07:07
Запасы топлива на Колыме скоро закончатся 07:03
Жителя Камчатки осудили за призыв к экстремизму 06:55
Взрыв прогремел у полицейского участка в Индонезии 06:48
Госдеп призвал госслужащих США и их семьи покинуть Боливию 06:17
В Приморье пошел под суд обвиняемый в обрушении моста водитель 06:06
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова 06:05
В Приамурье выявлено коровье бешенство 06:03
Авиация РФ начала расширять территории патрулирования в Сирии 05:53
Трамп предложил Турции торговую сделку и решение вопроса санкций из-за С-400 05:08
Депутат Госдумы оценил слова Порошенко о возвращении Крыма Украине 05:03
На фрегате ТОФ "Маршал Шапошников" начался финальный этап модернизации 04:59
На Камчатке боевые пловцы "захватили" подводных диверсантов 04:50
Сенатор Аньес взяла на себя обязанности президента Боливии 04:32
Арктический воздух из Сибири принес в США рекордные холода 04:32
Клинтон рассказала о попытках заставить ее участвовать в выборах-2020 04:09
Моралес рассказал о готовящемся на него покушении 04:08
Участник акции протеста погиб в пригороде Бейрута 03:37
В Минобороны назвали дату поступления в войска новой огнеметной системы ТОС-2 03:24
Лайнер Saudi Arabian Airlines экстренно сел в Канаде 02:56
Трамп продлил режим санкций за распространение оружия массового уничтожения 02:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
13.11.2019 07:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Детей, вывезенных хабаровчанином из Швеции, устроили в школу и детсад

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края
Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края

Власти Хабаровского края помогли Денис Лисову, вывезшему своих детей из Швеции, устроить их в детский сад и школу. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Виктория Трегубенко.

Фото: iStock
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей

Дочери Лисова пошли в образовательные учреждения Мирненского сельского поселения, в состав которого входит село Скворцово. Именно там, у родственников, сейчас проживает семья. В правительстве региона, как и обещали, будут помогать хабаровчанам с оформлением необходимых документов и пособий.

Напомним, Денис Лисов с детьми прилетел в Хабаровск из Москвы в субботу. Но прежде чем попасть в Россию, семья преодолела много преград. Лисов с женой и дочерьми проживали в Швеции. В 2017 году супруга мужчины попала в больницу с психическим заболеванием. Власти Швеции решили, что россиянин, находившийся в стране нелегально, не сможет сам воспитывать трех детей, и отдали их в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана.

Лисов в апреле 2019 года забрал девочек и на пароме прибыл в Польшу. Из Варшавы мужчина планировал вылететь в Москву, но польские пограничники задержали семью. Выяснилось, что девочки объявлены в розыск, а родной отец якобы похитил их из приемной семьи. Адвокаты смогли добиться справедливости. В начале ноября Лисин с 12-летней Софией, шестилетней Серафимой и четырехлетней Алисой вернулся в Россию.

Власть Работа власти Регионы Общество Образование В мире Европа Швеция Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица ДФО Хабаровский край Хабаровск ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Украинский политик рассказал о трех нарушенных Зеленским обещаниях
Сенатор Аньес взяла на себя обязанности президента Боливии
Трамп предложил Турции торговую сделку и решение вопроса санкций из-за С-400
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа