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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии самолет не смог долететь в пункт назначения из-за поломки

Текст: Дина Непомнящая

Пассажирский самолет авиакомпании "Полярные авиалинии", выполнявший рейс в Республике Саха (Якутия) по маршруту Маган - Хандыга - Оймякон - Маган, сегодня был вынужден вернуться в аэродром вылета из-за неисправности.

Фото: iStock
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Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, у воздушного судна сломались шасси. Когда выяснилось, что убрать их переднюю стойку не выходит, командир экипажа принял решение возвращаться. В 10:14 по местному времени, самолет приземлился в Магане.

На борту были два члена экипажа и девять пассажиров, в том числе двое детей. В результате инцидента никто из них не пострадал. Якутское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта федерального агентства воздушного транспорта начало расследование.

Пассажиров увезут в пункты назначения завтра резервным судном.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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