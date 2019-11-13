В Якутии самолет не смог долететь в пункт назначения из-за поломки

Пассажирский самолет авиакомпании "Полярные авиалинии", выполнявший рейс в Республике Саха (Якутия) по маршруту Маган - Хандыга - Оймякон - Маган, сегодня был вынужден вернуться в аэродром вылета из-за неисправности.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, у воздушного судна сломались шасси. Когда выяснилось, что убрать их переднюю стойку не выходит, командир экипажа принял решение возвращаться. В 10:14 по местному времени, самолет приземлился в Магане.

На борту были два члена экипажа и девять пассажиров, в том числе двое детей. В результате инцидента никто из них не пострадал. Якутское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта федерального агентства воздушного транспорта начало расследование.

Пассажиров увезут в пункты назначения завтра резервным судном.